Зеленский заявил, что США продолжают поставки ракет Patriot Украине

Ранее в Германии заявили об отсутствии необходимости поставок ракет Taurus Украине. Канцлер Фридрих Мерц отметил, что Киев уже располагает собственными дальнобойными вооружениями. По его словам, часть этих систем разработана при участии западных партнёров и показывает высокую эффективность. Мерц также пояснил, что ранее поддерживал идею передачи ракет, однако сейчас считает её неактуальной. При этом он подчеркнул, что ключевой проблемой для Украины остаётся нехватка финансовых ресурсов, а не вооружений.