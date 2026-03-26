США невыгодно затягивать конфликт с Ираном, заявил экс-советник Трампа

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Администрации президента США Дональда Трампа невыгодно, чтобы конфликт с Ираном затягивался более чем на три месяца, поскольку это не отвечает ничьим интересам, заявил РИА Новости бывший советник американского лидера Джордж Пападопулос.
«Соединенным Штатам невыгодно, чтобы эта война длилась более трех месяцев, и поэтому я считаю, что три месяца в конечном итоге будут максимумом, на который США позволят себе ввязаться в эту войну», — сказал Пападопулос.
По его словам, затягивание конфликта на более длительный срок не отвечает интересам ни США, ни Европы, ни Израиля, в том числе из-за возможного влияния на внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах перед промежуточными выборами.
Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Они предусматривают переизбрание всей палаты представителей и примерно одной трети состава сената.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.