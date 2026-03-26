15 пунктов позора: США скрывают эпический провал в Иране

Соединенные Штаты, ввязавшись в войну против Ирана, оказались в затруднительном положении. Теперь, по данным западных СМИ, они пытаются хотя бы в какой-то степени выставить себя победителями, используя закулисные переговоры и новые ультиматумы.
Ситуация на Ближнем Востоке стремительно превращается для Белого дома в геополитическую ловушку, из которой нет простого выхода.
Такую оценку в разговоре с aif.ru дал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя появившиеся в зарубежной прессе сообщения о тайном диалоге между Вашингтоном и Тегераном.
Жесткий иранский ответ на американский план.
Согласно публикации New York Times, Вашингтон передал Тегерану план из 15 пунктов по выходу из конфликта. В документе речь идет о заморозке ядерной программы и ограничении ракетной программы Ирана, а также о восстановлении безопасности морских путей и деблокировании Ормузского пролива.
Однако, как пишет The Wall Street Journal, Иран не намерен идти на уступки и выдвигает США в ответ не менее жесткие требования. Тегеран настаивает на закрытии всех американских военных баз в Персидском заливе, отмене всех санкций против Ирана и установлении нового порядка прохода судов через Ормузский пролив, который позволит Исламской Республике получать оплату с судов. Кроме того, Тегеран требует прекратить разговоры о необходимости ликвидации иранской ракетной программы.
«При всем уважении к New York Times как старейшему американскому изданию, он не является объективным источником информации. Поэтому, с одной стороны, можно подозревать, что это фейк. Но в то же время возможно, что опосредованный диалог между США и Ираном действительно ведется», — отметил Шаповалов.
Вашингтону ищет способ объявить себя победителем.
Если диалог между странами действительно ведется, то США, по мнению эксперта, попытаются использовать его для спасения собственного имиджа. Белому дому жизненно важно обозначить себя победителем, даже если реальное положение дел на поле боя говорит об обратном.
«Это будут пункты о разблокировке Ормузского пролива или об иранской ядерной программе. Я думаю, там будут пункты, которые в той или иной степени позволят США продвигать легенду о том, что Иран представлял серьезную ядерную угрозу, разрабатывал ядерное оружие, а американский удар по Ирану был вызван именно этой ситуацией. США важно продать своим союзникам и всему миру то, что Вашингтон избавил мир от ядерной угрозы со стороны Ирана. По этому поводу будут какие-то предложения, ультиматумы со стороны США. Американцам нужны договоренности, которые позволят им заявить, что они полностью ликвидировали ядерное производство в Иране. Но Иран, разумеется, на это не пойдет», — добавил Шаповалов в комментарии aif.ru.
Крах блицкрига и новый ультиматум Трампа.
Напомним, президент США Дональд Трамп объявил ультиматум Ирану, требуя разблокировать Ормузский пролив. В противном случае он пообещал, что США атакуют иранские электростанции. Срок 48-часового ультиматума истек 24 марта.
Однако, как подчеркивает политолог, эти планы далеки от реализации. Расчеты Белого дома на молниеносную войну не оправдались.
«США попали в непростую ситуацию. Трамп рассчитывал, что война будет блицкригом, что она завершится за несколько дней и на этом фоне произойдет развал Ирана и смена власти. Однако эти расчеты Белого дома не оправдались, война приобретает затяжной характер без перспектив быстрого решения и с множеством экономических, политических и геополитических издержек для Америки», — отметил Шаповалов.
Маневры Белого дома не уберегли от эскалации войны.
В сложившейся ситуации Соединенные Штаты пытаются балансировать между двумя противоположными стратегиями.
«Америка пытается маневрировать. С одной стороны, пытается идти по пути эскалации, Трамп ставит ультиматумы и обещает новые удары или наземную операцию. С другой стороны — заявляет о якобы наметившемся переговорном процессе, чтобы сбить цены на энергоресурсы и успокоить рынки. Очевидная, главная задача Белого дома сейчас заключается в том, чтобы максимально быстро свернуть военную кампанию, выйти из нее и объявить себя победителем», — подчеркнул Шаповалов.
Однако, по мнению эксперта, выйти из этой войны будет крайне сложно. Вашингтон зажат в тиски между интересами союзников и жесткой позицией Тегерана.
«Потому что с одной стороны Израиль не собирается заканчивать военные действия и, напротив, собирается оккупировать часть южного Ливана. С другой стороны, Иран не готов так просто отпустить ситуацию и позволить американцам выйти из конфликта с минимальными потерями. Поэтому США могут продолжить удары по значимым целям в Иране. Но при этом в США могут сделать вид, что забыли об ультиматуме, потому что достаточно серьезно могли воспринять ответный ультиматум со стороны Ирана», — подытожил Шаповалов.
В Тегеране ранее пообещали, что в случае реализации угрозы Трампа Иран атакует энергетические объекты во всем ближневосточном регионе. Таким образом, любое неосторожное движение Вашингтона грозит привести к полномасштабной региональной катастрофе, отмечают эксперты.