Юрист раскрыл, можно ли пользоваться рабочим компьютером в личных целях

В российском трудовом праве нет нормы, которая давала бы сотруднику безусловное право использовать служебное устройство для своих дел, объяснил в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.
«Работник обязан добросовестно выполнять трудовые обязанности и соблюдать дисциплину, а работодатель вправе устанавливать порядок использования имущества через локальные нормативные акты, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и положения об информационной безопасности», — отметил эксперт.
Он добавил, что пользоваться служебной техникой в личных целях можно, только если это прямо разрешено работодателем или хотя бы не запрещено его внутренними документами, при условии, что такое использование не мешает работе и не создаёт угрозу утечки данных.
«Если в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР), положении об использовании ИТ-ресурсов, трудовом договоре или политике информационной безопасности написано, что служебные устройства предназначены только для рабочих задач, это обязательное правило. Работодатель обязан ознакомить с такими актами под роспись», — подчеркнул собеседник RT.
По его словам, работодатель также вправе контролировать корпоративную технику.
«В феврале 2026 года Роструд подтвердил, что установка программ мониторинга на служебные компьютеры правомерна, если работники заранее уведомлены, контроль ведётся открыто, а его цели связаны с трудовыми обязанностями», — разъяснил специалист.
Говоря о последствиях использования служебной техники в личных целях, юрист отметил, что обычно это дисциплинарная ответственность по ст. 192 ТК РФ.
«Замечание, выговор, в отдельных случаях увольнение. Штраф как взыскание незаконен, Роструд это прямо подтверждает. Уволить за пару минут личного пользования, как правило, нельзя. Однако увольнение возможно по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение обязанностей при уже имеющемся взыскании. Работодатель обязан соблюсти процедуру из ст. 193 ТК РФ, затребовать объяснение, уложиться в сроки. Если процедура нарушена, увольнение можно оспорить в суде», — подчеркнул Русяев.
При причинении ущерба (вирус, порча устройства, утрата данных) возможна материальная ответственность, предупредил он.
«По общему правилу работник возмещает только прямой действительный ущерб, обычно в пределах среднего месячного заработка. Отдельная история, когда личное использование перерастает в правонарушение. Незаконное копирование персональных данных, разглашение коммерческой тайны, неправомерный доступ к охраняемой информации выводят ситуацию за рамки трудового спора», — добавил юрист.
Здесь уже возможна ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ, ст. 183 и ст. 272 УК РФ, заключил он.
