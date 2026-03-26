ВСУ перебрасывают карательные отряды в Шосткинский район Сумской области

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Шосткинский район Сумской области ВСУ перебрасывают карательные отряды из состава 33-го отдельного штурмового полка из-за массовых отказов солдат выполнять приказы, сообщал РИА Новости источник в силовых структурах.
«В Шосткинский район противник перебрасывает карательные отряды из состава 33-го ОШП, которые должны “мотивировать” отказников из состава 210-го ОШП “Берлинго”, — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что свыше 40 военнослужащих 210-го отдельного штурмового полка отказались выполнять боевые задачи. И добавил, что каратели также должны не допустить эвакуацию местного населения на российскую территорию.