ТАСС: к Шевяковке Харьковской области перебрасывают неонацистов из «Кракена»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают в район Шевяковки Харьковской области мотивированных неонацистов из подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен» (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На великобурлукском направлении в район Шевяковки противник перебросил резервы мотивированных неонацистов из террористического подразделения ГУР “Кракен”, которые прибыли в населенный пункт под легендой боевой группы 1-й отдельной бригады теробороны», — сказал собеседник агентства.