ТАСС: к Шевяковке Харьковской области перебрасывают неонацистов из «Кракена»

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. ВСУ перебрасывают в район Шевяковки Харьковской области мотивированных неонацистов из подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины «Кракен» (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.