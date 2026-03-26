МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Массовые потери несет 103-я отдельная бригада (ОБР) территориальной обороны Украины в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«На Теткинском участке фронта массовые потери (Несет. — Прим. ред.) 103-я ОБР теробороны в районе сел Рогозное и Волфино», — сказал собеседник агентства.
В Сумской области действует группировка войск «Север». По данным Минобороны, за минувшие сутки в зоне ее ответственности украинские боевики потеряли до 310 солдат, две боевые машины, бронетранспортер, 21 автомобиль, четыре орудия артиллерии, американскую HIMARS и две станции контбатарейной борьбы израильского производства.
Бойцы «Севера» также улучшили свое тактическое положение на этом участке фронта.