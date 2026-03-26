Артиллеристы «Днепра» оптимизируют боевую работу для ускорения выполнения задач

Командир артиллерийского взвода с позывным Кристалл уточнил, что бойцы стараются сокращать этапы передачи.

ГЕНИЧЕСК, 26 марта. /ТАСС/. Артиллеристы подразделений 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» стараются оптимизировать процессы боевой работы, чтобы ускорить выполнение задач на херсонском направлении. Об этом ТАСС сообщил командир артиллерийского взвода с позывным Кристалл.

«Все идет на ускорение работы. Стараемся сокращать этапы передачи команд, чтобы все было быстрее. Пользоваться различными переговорными таблицами, чтобы сократить время работы», — сказал Кристалл.

Военнослужащий отметил, что его расчеты выполняют задачи по уничтожению целей на правом берегу реки Днепр, среди которых живая сила, опорные пункты и пункты управления беспилотниками ВСУ. «В какие-то дни работы больше, в какие-то меньше, но она всегда есть», — отметил Кристалл.