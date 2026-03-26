МЧС хочет увеличить количество саперов до 3562 человек за три года — Куренков

МЧС России планирует в течение трех лет увеличить численность пиротехнических подразделений почти в пять раз и создать отдельное управление по противоминной деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Куренкова.
По его словам, разработан проект указа президента, предусматривающий поэтапное наращивание сил разминирования до 3 562 человек. Сейчас в этих подразделениях задействованы 753 сотрудника.
Одновременно в центральном аппарате МЧС планируется сформировать Управление противоминной деятельности, которое будет координировать работу всех профильных подразделений.
Куренков уточнил, что расширение будет проводиться на базе уже существующей инфраструктуры министерства, без создания отдельного агентства. Это, по его оценке, позволит избежать значительных дополнительных расходов.
Ранее в МЧС пересмотрели структуру пиротехнических подразделений. Они действуют в составе спасательных центров, специализированных отрядов в Крыму и Севастополе, подразделений в ДНР и ЛНР, а также отдельных пожарно-спасательных частей регионов.
Постоянные группы разминирования планируется разместить в приграничных и воссоединенных регионах. Их оснастят специальной техникой, включая беспилотники для разведки и средства радиоэлектронной борьбы.
Также принято решение о перераспределении сил: отдельные пиротехнические группы выведут из состава некоторых региональных управлений, где их применение признано неактуальным. При этом новые подразделения создадут в Курской и Херсонской областях, увеличат численность в Брянской области и сохранят действующие группы в Белгородской и Волгоградской областях.
