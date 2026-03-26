В России самые низкие цены на курицу среди стран «Большой двадцатки»

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия среди стран «Большой двадцатки» занимает первое место по доступности куриного мяса, вслед за ней по стоимости этого продукта располагаются Индия и Индонезия, выяснило РИА Новости на основе открытых данных.
Так, 1 килограмм куриного мяса в России стоит 230,9 рубля. Чуть дороже его можно купить в Индии — 243,5 рубля и в Индонезии — 269,8 рубля. Недалеко по стоимости от них ушел и Китай — 287,6 рубля. Топ-5 замкнула Бразилия, где курицу можно в среднем найти за 347,8 рубля.
Примерно одинаковые цены на куриное мясо в Турции (406,4 рубля) и ЮАР (417,4 рубля). Уже выше стоимость в Японии (551,4 рубля), Аргентине (627 рублей) и Саудовской Аравии (688,9 рубля).
Более 700 рублей за килограмм курятины придется отдать в Южной Корее (702,5 рубля), Мексике (733 рубля), Великобритании (760,1 рубля) и Австралии (773,7 рубля).