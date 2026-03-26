СМИ: авиабаза «Принц Султан» в Саудовской Аравии подверглась атакам БПЛА

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Авиабаза «Принц Султан» на востоке Саудовской Аравии, где расположен контингент вооруженных сил США, подверглась атакам беспилотников, были слышны взрывы, сообщает иранский телеканал Press TV со ссылкой на местные источники.
«Взрывы были слышны после ударов беспилотников по базе ВВС “Принц Султан” на востоке Саудовской Аравии», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале.
Авиабаза расположена в центральной провинции Эль-Хардж, к юго-востоку от Эр-Рияда. На ней дислоцируется основной контингент вооруженных сил США в Саудовской Аравии. Она выполняет функцию логистического и оперативного узла для американских военных объектов в регионе.