ТАСС: ВСУ несут массовые потери в районе Рогозного и Волфина

В российских силовых структурах сообщили, что Сумском районе украинские волонтеры активно собирают военным медицинские препараты первой помощи.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Военные 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ несут массовые потери в районе сумских Рогозного и Волфина. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Некрологи уничтоженных противников показали массовые потери 103-й отдельной бригады теробороны в районе сел Рогозное и Волфино», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в Сумском районе украинские волонтеры активно собирают военнослужащим ВСУ, выполняющим задачи на этом участке фронта, медицинские препараты первой помощи, в том числе жгуты.