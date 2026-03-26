МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Военные 103-й отдельной бригады теробороны ВСУ несут массовые потери в районе сумских Рогозного и Волфина. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Некрологи уничтоженных противников показали массовые потери 103-й отдельной бригады теробороны в районе сел Рогозное и Волфино», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Сумском районе украинские волонтеры активно собирают военнослужащим ВСУ, выполняющим задачи на этом участке фронта, медицинские препараты первой помощи, в том числе жгуты.