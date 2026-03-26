Республиканцы из Конгресса выбрали Трампа первым лауреатом новой премии США

Напомним, в январе Нобелевский комитет объявил, что Дональд Трамп не может получить звание лауреата Нобелевской премии мира. При этом организация разрешила президенту Объединённых Штатов оставить себе медаль премии, которую он получил от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. В середине марта Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира.