Республиканцы из Конгресса выбрали Трампа первым лауреатом новой премии США

Глава Белого дома Дональд Трамп станет первым лауреатом новой ежегодной премии «Америка прежде всего», заявил спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон.
Он отметил, что такое решение приняли члены Республиканской партии, заседающие в парламенте страны.
«Мы собираемся почтить его новой наградой, которую отныне будем вручать ежегодно. И именно он является достойным и подходящим первым лауреатом премии “Америка превыше всего”», — сказал председатель палаты в Вашингтоне во время ежегодного ужина Национального комитета Республиканской партии при Конгрессе.
По мнению Джонсона, лучшего названия для этой награды не придумать. Она выполнена в виде орла.
«Эта прекрасная золотая статуэтка — вполне уместный символ новой золотой эпохи в Америке», — подчеркнул спикер.
Напомним, в январе Нобелевский комитет объявил, что Дональд Трамп не может получить звание лауреата Нобелевской премии мира. При этом организация разрешила президенту Объединённых Штатов оставить себе медаль премии, которую он получил от лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. В середине марта Трамп заявил, что его больше не интересует Нобелевская премия мира.