Риторику Трампа по Ирану связали с энергетикой и общественным мнением

Риторика президента США Дональда Трампа о возможном перемирии и переговорах с Ираном связана с внутренним давлением и ситуацией на международной арене, сообщает ТАСС со ссылкой на бразильского политолога Маркуса Винисиуса ди Фрейтаса.

По его оценке, значительная часть американских избирателей не видит выгоды в конфликте с Ираном и ставит под сомнение его целесообразность. Это, по мнению эксперта, влияет на позицию Белого дома.

Он также указал, что заявления о возможности мирного урегулирования могут быть направлены на стабилизацию энергетических рынков. По его словам, решения американской администрации нередко коррелируют с ситуацией в экономике.

В числе факторов политолог назвал и внешнеполитическую обстановку. По его мнению, изменение риторики может быть связано с попыткой снизить эффект международной изоляции на фоне отсутствия широкой поддержки действий США против Ирана.

По данным открытых источников, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Удары были нанесены по ряду крупных городов, включая Тегеран. Власти США объясняли действия угрозами со стороны иранской ракетной и ядерной программы.

В ответ Корпус стражей исламской революции заявил о проведении масштабной операции против Израиля. Также сообщалось об ударах по объектам США в странах Ближнего Востока, включая Бахрейн, Иорданию, Катар, Кувейт, ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Тегеран и другие города Ирана подверглись интенсивным воздушным атакам.

