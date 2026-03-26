Писториус заявил о необходимости европеизации НАТО

СИДНЕЙ, 26 марта. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Европе следует поддерживать взаимодействие с США, но при этом необходимо «все больше опираться на собственные силы» и делать Североатлантический альянс «более европейским». С таким заявлением он выступил в Национальном пресс-клубе Австралии в Канберре.
«С одной стороны, для нас стратегически важно сохранять вовлеченность Соединенных Штатов. В обозримом будущем их ядерный зонтик останется незаменимым для эффективного сдерживания. С другой стороны, нам все более необходимо опираться на собственные силы. Наши американские союзники хотят видеть НАТО под европейским лидерством, и мы уже предпринимаем и продолжим предпринимать шаги для формирования более европейского альянса — такого, в котором основная нагрузка по обычному сдерживанию и обороне ложится на европейцев», — сказал Писториус.
Он также призвал к укреплению сотрудничества таких государств, как Австралия и ФРГ, сравнив кризис миропорядка с игрой в футбол. «Если менять правила в середине игры, она разваливается. То же самое происходит и с глобальным порядком. В условиях соперничества великих держав именно на нас, странах среднего уровня, таких как Австралия и Германия, лежит ответственность за сохранение базовых принципов международного порядка. Страны среднего уровня в Европе, Западном полушарии, Африке и Индо-Тихоокеанском регионе могут и должны играть важную роль в поддержании правил и принципов международной политики», — полагает он.
Писториус прибыл с визитом в Австралию 26 марта. В ходе поездки он и глава австралийского Минобороны Ричард Марлз подписали соглашение о статусе вооруженных сил, облегчающее военнослужащим двух стран действия на территории друг друга, а также письма о намерениях сотрудничать в области оборонной промышленности и космической сфере.