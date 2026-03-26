Писториус заявил о необходимости европеизации НАТО

Он также призвал к укреплению сотрудничества таких государств, как Австралия и ФРГ, сравнив кризис миропорядка с игрой в футбол. «Если менять правила в середине игры, она разваливается. То же самое происходит и с глобальным порядком. В условиях соперничества великих держав именно на нас, странах среднего уровня, таких как Австралия и Германия, лежит ответственность за сохранение базовых принципов международного порядка. Страны среднего уровня в Европе, Западном полушарии, Африке и Индо-Тихоокеанском регионе могут и должны играть важную роль в поддержании правил и принципов международной политики», — полагает он.