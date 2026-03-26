МТС: мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян

Мошенники начали массово использовать ботов для атак на россиян, рассказал вице-президент по информационной безопасности «МТС банка» Илья Зуев.
По его словам, злоумышленники создают бот-фермы и с помощью искусственного интеллекта круглосуточно проверяют каждую кнопку в приложении банка в поисках ошибок логики.
«Мошенники покупают тысячи симок, вставляют их в специальные боксы, и телефоны начинают жить своей жизнью — заходят в банковские приложения, пытаются проводить платежи, менять лимиты. То есть полностью имитируют действия клиента», — цитирует эксперта РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что банки противостоят бот‑атакам, в том числе используя системы вроде Preventive Proxy от отечественного разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями.
