«Расчёт зенитного ракетного комплекса “Бук-М3” гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск “Центр” в ходе боевого дежурства уничтожил два баллистических снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS. Для обеспечения безопасности зенитных расчётов в составе подразделения действуют группы охранения и воздушного наблюдения, оснащенные FPV-перехватчиками “Ёлка”, — уточнили в ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны РФ, после выполнения задачи расчёт ЗРК «Бук-М3» оперативно сменил огневую позицию, провёл мероприятия по маскировке и укрытию боевой машины, благодаря чему удалось исключить возможность ответного удара.
Ранее расчёты FPV-дронов группировки «Восток» ликвидировали сеть укреплённых позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Операция прошла в Запорожской области. Противник оборудовал позиции укреплёнными блиндажами, соединёнными между собой системой траншей. Для ликвидации укрепрайона были задействованы расчёты FPV-дронов. Точными ударами ударных дронов обрушены перекрытия и заблокированы выходы из подземных сооружений.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.