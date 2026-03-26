В Российском еврейском конгрессе назвали дату Песаха

РИА Новости: Песах в этом году наступит 1 апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Песах в этом году наступит 1 апреля, сообщили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

«В этом году, 5786-му по летоисчислению в иудаизме, Песах наступит 1 апреля с заходом солнца. Он будет отмечаться семь дней в Земле Обетованной, и восемь дней за её пределами — то есть в России его будут праздновать до захода солнца 9 апреля включительно», — рассказали агентству в организации.

Один из главных иудейских праздников Песах отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта, описанном в Ветхом завете. По еврейскому календарю он начинает отмечаться с 14 на 15 число месяца нисан.