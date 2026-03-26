«Шереметьево» обслуживает рейсы по согласованию

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства, сообщает Росавиация.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.