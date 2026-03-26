Риттер: запасы дальнобойного высокоточного оружия США исчерпаны

Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов отметил, что американские военные вынуждены применять старые свободнопадающие бомбы.

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. США исчерпали запасы дальнобойного высокоточного оружия и могут начать применять старые свободнопадающие бомбы. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Как показали обстоятельства, Иран по-прежнему сохраняет очень мощные возможности применять ракеты и беспилотники против Израиля, против американских баз в регионе, против целей в арабских государствах Персидского залива. Иранцы не проявили ни малейшего намерения отступать. Тем временем Соединенные Штаты исчерпали свои дальнобойные высокоточные боеприпасы, крылатые ракеты, авиационные крылатые ракеты. И теперь США вынуждают подходить ближе и использовать старые свободнопадающие бомбы», — сказал Риттер.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше