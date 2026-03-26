За ночь над регионами России сбито 125 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 125 украинских БПЛА.
Об этом сообщили в Минобороны страны.
По данным ведомства, беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.
Ранее женщина погибла в результате удара дронов по Брянской области.
Кроме того, FPV-дрон ударил по автомобилю в Белгородской области, в результате чего пострадала мирная жительница.
