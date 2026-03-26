Под Красноармейском уничтожена рота ВСУ, прошедшая подготовку в ФРГ

По информации источников, роту украинских боевиков, прошедших боевое слаживание на полигонах бундесвера, ликвидировали в районе Гришина.

Источник: Аргументы и факты

На красноармейском направлении российские войска уничтожили роту ВСУ, прошедшую подготовку в ФРГ, сообщают военные Telegram-каналы.

По данным источников, в районе села Гришино ликвидирована рота 152-й егерской бригады ВСУ.

Сообщается, что боевики этого подразделения прошли боевое слаживание на полигонах бундесвера. Затем роту перебросили в район Гришина вместе с наемниками.

Информации об обстоятельствах ликвидации подразделения противника нет.

Напомним, на днях стало известно о больших потерях среди боевиков 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, предпринявших попытку форсировать реку Волчья в Харьковской области. Сообщалось, что практически все военнослужащие второй роты первого батальона этой бригады пополнили списки «пропавших без вести».

Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации двух бригад ВСУ в многоэтажной застройке на краснолиманском направлении.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше