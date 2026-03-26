На красноармейском направлении российские войска уничтожили роту ВСУ, прошедшую подготовку в ФРГ, сообщают военные Telegram-каналы.
По данным источников, в районе села Гришино ликвидирована рота 152-й егерской бригады ВСУ.
Сообщается, что боевики этого подразделения прошли боевое слаживание на полигонах бундесвера. Затем роту перебросили в район Гришина вместе с наемниками.
Информации об обстоятельствах ликвидации подразделения противника нет.
Напомним, на днях стало известно о больших потерях среди боевиков 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, предпринявших попытку форсировать реку Волчья в Харьковской области. Сообщалось, что практически все военнослужащие второй роты первого батальона этой бригады пополнили списки «пропавших без вести».
Ранее были опубликованы кадры уничтожения пунктов временной дислокации двух бригад ВСУ в многоэтажной застройке на краснолиманском направлении.