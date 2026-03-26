Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США могут начать применять старые свободнопадающие бомбы из-за нехватки ракет

США могли столкнуться с нехваткой дальнобойных высокоточных боеприпасов и перейти к использованию менее современных средств, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего аналитика разведки Корпуса морской пехоты США Скотта Риттера.

По его оценке, речь идет о сокращении запасов крылатых ракет и других высокоточных средств поражения. В таких условиях, как утверждает эксперт, американская сторона может быть вынуждена применять свободнопадающие авиационные бомбы.

Риттер также заявил, что Иран сохраняет возможность наносить удары с использованием ракет и беспилотников по целям в регионе, включая Израиль, американские базы и объекты в странах Персидского залива.

Он подчеркнул, что, по его мнению, Тегеран не демонстрирует готовности к снижению интенсивности действий.

Читайте также: Риторику Трампа по Ирану связали с энергетикой и общественным мнением.

