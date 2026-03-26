Экс-владельца шахты «Листвяжная», где погиб 51 человек, заочно арестовали

Один из бывших владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Владимир Гридин был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Один из бывших владельцев шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Владимир Гридин был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Как утверждает ТАСС, ему заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

«Избрать в отношении Владимира Гридина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента фактического задержания на территории России, либо передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции», — говорится в документах.

Отмечается, что Гридину грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации агентства, Гридин скрылся от следствия в Монако после аварии в 2021 году, когда погиб 51 человек.

Инцидент на шахте произошёл в ноябре 2021 года. В результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

В 2023 году шахта «Листвяжная» возобновила добычу угля.