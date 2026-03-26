WSJ: наземная операция в Иране может начаться в ближайшее время

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Белый дом готов к проведению наземной операции в Иране в ближайшие дни, утверждает корреспондент газеты Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на республиканских конгрессменов.

Источник: AP 2024

«[Американские чиновники] недвусмысленно намекают на то, что наземная операция в Иране планируется и может начаться в ближайшее время», — сообщил Уорд на своей странице в X.

Как сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники, Вооруженные силы США планируют наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном пройдут прямые переговоры. Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что США направили властям Ирана состоящий из 15 пунктов план по прекращению ближневосточного конфликта. План, как рассказали агентству Associated Press пакистанские чиновники, уже получен иранской стороной. Однако Тегеран опровергает заявления о том, что между сторонами идут продуктивные переговоры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше