WSJ: наземная операция в Иране может начаться в ближайшее время

Как сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники, Вооруженные силы США планируют наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели, даже если между Вашингтоном и Тегераном пройдут прямые переговоры. Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что США направили властям Ирана состоящий из 15 пунктов план по прекращению ближневосточного конфликта. План, как рассказали агентству Associated Press пакистанские чиновники, уже получен иранской стороной. Однако Тегеран опровергает заявления о том, что между сторонами идут продуктивные переговоры.