Белый дом может начать наземную операцию в Иране в ближайшие дни

США могут готовиться к проведению наземной операции в Иране в ближайшее время, сообщает корреспондент Wall Street Journal Алекс Уорд со ссылкой на республиканских конгрессменов.

По его данным, представители американских властей допускают возможность начала операции в ближайшие дни.

Одновременно, как передает портал Axios со ссылкой на источники, Вооруженные силы США намерены продолжать удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели, даже в случае начала прямых переговоров между сторонами.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Вашингтон направил Тегерану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. По информации Associated Press, документ был получен иранской стороной.

В то же время власти Ирана опровергают сообщения о наличии продуктивных переговоров с США.

