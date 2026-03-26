Великобритания устала от санкций против России — посол Келин

В Великобритании фиксируется усталость населения от антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Лондоне Андрея Келина.

В Великобритании фиксируется усталость населения от антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ в Лондоне Андрея Келина.

По его словам, не все жители страны поддерживают жесткую линию властей в отношении России. Он отметил, что санкционная политика, по его оценке, отражается на уровне жизни самих британцев.

Келин указал, что на этом фоне в стране звучат альтернативные позиции по российской тематике. В частности, такие взгляды, по его словам, выражают представители отдельных политических сил и общественных движений.

В качестве примера дипломат привел дискуссии о причинах конфликта на Украине и последствиях расширения НАТО. Он также отметил, что за диалог с Москвой высказывались отдельные представители политического спектра, включая лидеров партий и общественных объединений.

При этом Келин подчеркнул, что подобные оценки не доминируют в британской политике. По его словам, основная линия остается прежней.

Он также заявил, что власти Великобритании заинтересованы в сохранении внимания США к европейскому направлению и продолжают рассматривать ситуацию через призму обеспечения присутствия Вашингтона в регионе.

Читайте также: Великобритания загнала отношения с Россией в кризис — посол Келин.

