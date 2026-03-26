Пленный ВСУ заявил, что бойцы месяцами сидели без задачи и смотрели фильмы

«От командования задач никаких не поступало. Вывели на позицию, сказали сидеть там, осматривать территорию. То есть никаких задач не было. Периодически мы просто смотрели фильмы, сериалы», — уточнил пленный.
Бобко добавил, что военнослужащие находились на позициях без смены продолжительное время. Он отметил, что отдельные бойцы оставались там по семь-восемь месяцев. Сам он, по его словам, находился на позиции с января до конца февраля без возможности покинуть её даже на короткое время. Рядовой сообщил, что сдался в плен российским военным на Сумском направлении.
Ранее другой военнослужащий ВСУ, оказавшийся в плену, рассказал о направлении на передовую несмотря на тяжёлые травмы. По его словам, ему удалили часть кишечника, он получил повреждение лёгкого и потерял ногу, однако всё равно оказался в зоне боевых действий. Пленный утверждал, что рассчитывал на службу в тылу, но после краткой подготовки его отправили в Сумскую область. В ходе службы он жаловался на состояние здоровья, однако, по его словам, помощь оказалась ограниченной.
