Ранее другой военнослужащий ВСУ, оказавшийся в плену, рассказал о направлении на передовую несмотря на тяжёлые травмы. По его словам, ему удалили часть кишечника, он получил повреждение лёгкого и потерял ногу, однако всё равно оказался в зоне боевых действий. Пленный утверждал, что рассчитывал на службу в тылу, но после краткой подготовки его отправили в Сумскую область. В ходе службы он жаловался на состояние здоровья, однако, по его словам, помощь оказалась ограниченной.