В МЧС заявили о проблемах с коммерческим разминированием

В России выявлены случаи недобросовестного выполнения работ по разминированию со стороны коммерческих организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.
По его словам, к разминированию территорий помимо специалистов МЧС, Минобороны и Росгвардии привлекаются частные подрядчики. Однако на практике фиксируются нарушения при выполнении таких работ.
Куренков отметил, что некоторые компании ограничиваются обнаружением и складированием взрывоопасных предметов, после чего передают заявки на их уничтожение в МЧС.
Также выявлены случаи обследования участков, которые ранее уже были разминированы подразделениями ведомства.
Министр указал на недостаточное нормативное регулирование в этой сфере. По его словам, в России практически отсутствуют четкие правила, регулирующие деятельность коммерческих структур при проведении разминирования.
Он добавил, что такие работы зачастую оформляются как инженерно-геологические изыскания, а расчет их стоимости осуществляется по методикам Минстроя.
Оплата коммерческого разминирования в ряде случаев проводится через Международный противоминный центр — филиал военно-инженерной академии Минобороны.
При этом, по данным МЧС, основной объем работ по разминированию выполняют государственные структуры.
