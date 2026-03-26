Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МЧС заявили о проблемах с коммерческим разминированием

В России выявлены случаи недобросовестного выполнения работ по разминированию со стороны коммерческих организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС Александра Куренкова.

По его словам, к разминированию территорий помимо специалистов МЧС, Минобороны и Росгвардии привлекаются частные подрядчики. Однако на практике фиксируются нарушения при выполнении таких работ.

Куренков отметил, что некоторые компании ограничиваются обнаружением и складированием взрывоопасных предметов, после чего передают заявки на их уничтожение в МЧС.

Также выявлены случаи обследования участков, которые ранее уже были разминированы подразделениями ведомства.

Министр указал на недостаточное нормативное регулирование в этой сфере. По его словам, в России практически отсутствуют четкие правила, регулирующие деятельность коммерческих структур при проведении разминирования.

Он добавил, что такие работы зачастую оформляются как инженерно-геологические изыскания, а расчет их стоимости осуществляется по методикам Минстроя.

Оплата коммерческого разминирования в ряде случаев проводится через Международный противоминный центр — филиал военно-инженерной академии Минобороны.

При этом, по данным МЧС, основной объем работ по разминированию выполняют государственные структуры.

При этом, по данным МЧС, основной объем работ по разминированию выполняют государственные структуры.