Писториус: ФРГ не будет участвовать в операции в Ормузе, пока идет война

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не будет участвовать в военных операциях у Ормузского пролива до окончания конфликта на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна не намерена включаться в военные операции в районе Ормузского пролива, пока продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил во время выступления в Национальном пресс-клубе Австралии в Канберре.

«Мы не будем участвовать в военных действиях в этом регионе, пока идёт война», — подчеркнул Писториус, добавив, что после прекращения огня или достижения мира Германия может рассмотреть участие в миссии по обеспечению свободного судоходства через пролив.

Он выразил серьёзную обеспокоенность отсутствием у международной коалиции чёткой стратегии.

«Меня больше всего беспокоит, что нет консультаций, нет стратегии, нет ясной цели и, что хуже всего, нет стратегии выхода», — заявил Писториус.

Глава немецкого министерства также отметил резкую смену позиции США по распределению оборонных обязательств среди союзников. По его словам, ранее Вашингтон призывал Европу укреплять собственные оборонные возможности и сосредоточиться на своей зоне ответственности.

«Теперь же звучит: “Где вы? Вы нам не помогаете!”. Но с нами даже не консультировались. И я уверен, что мы бы не стали начинать эту войну», — резюмировал Писториус.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке достигла опасного уровня и теперь угрожает всему миру.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
Читать дальше