Писториус: ФРГ не будет участвовать в операции в Ормузе, пока идет война

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна не намерена включаться в военные операции в районе Ормузского пролива, пока продолжается конфликт на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил во время выступления в Национальном пресс-клубе Австралии в Канберре.
«Мы не будем участвовать в военных действиях в этом регионе, пока идёт война», — подчеркнул Писториус, добавив, что после прекращения огня или достижения мира Германия может рассмотреть участие в миссии по обеспечению свободного судоходства через пролив.
Он выразил серьёзную обеспокоенность отсутствием у международной коалиции чёткой стратегии.
«Меня больше всего беспокоит, что нет консультаций, нет стратегии, нет ясной цели и, что хуже всего, нет стратегии выхода», — заявил Писториус.
Глава немецкого министерства также отметил резкую смену позиции США по распределению оборонных обязательств среди союзников. По его словам, ранее Вашингтон призывал Европу укреплять собственные оборонные возможности и сосредоточиться на своей зоне ответственности.
«Теперь же звучит: “Где вы? Вы нам не помогаете!”. Но с нами даже не консультировались. И я уверен, что мы бы не стали начинать эту войну», — резюмировал Писториус.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке достигла опасного уровня и теперь угрожает всему миру.