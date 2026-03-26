Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын по итогам официальных переговоров в Пхеньяне подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Белоруссией и КНДР. Об этом 26 марта сообщили в близком к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канале «Пул Первого».

Источник: РИА "Новости"

«Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Белоруссия и КНДР», — говорится в публикации.

Лукашенко отметил, что необходимо извлечь уроки из прошлого и учесть прежние ошибки. Он подчеркнул важность построения отношений между КНДР и Республикой Белоруссия на образцовом уровне, выразив готовность приложить все усилия для достижения этой цели.

Ранее в этот же день белорусский президент заявил о принципиально новом этапе отношений Минска с Пхеньяном. Лукашенко отметил, что в современных условиях независимым государствам необходимо укреплять взаимоотношения и направить силы на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния граждан.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
