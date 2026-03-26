Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР

«Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Белоруссия и КНДР», — говорится в публикации.
Лукашенко отметил, что необходимо извлечь уроки из прошлого и учесть прежние ошибки. Он подчеркнул важность построения отношений между КНДР и Республикой Белоруссия на образцовом уровне, выразив готовность приложить все усилия для достижения этой цели.
Ранее в этот же день белорусский президент заявил о принципиально новом этапе отношений Минска с Пхеньяном. Лукашенко отметил, что в современных условиях независимым государствам необходимо укреплять взаимоотношения и направить силы на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния граждан.