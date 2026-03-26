Назван возможный тип дронов ВСУ, использовавшихся при атаке на Ленобласть

При атаке беспилотников на Ленинградскую область могли использоваться разведывательно-ударные дроны UJ-22 с инженерными зарядами канадского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Александра Степанова.
По его оценке, речь идет о боеприпасах типа M112 общей массой около 17 кг, установленных на беспилотники самолетного типа. Аналогичные аппараты ранее фиксировались в Подмосковье.
Степанов также заявил, что произошедшее может свидетельствовать о расширении зоны применения таких средств на северо-западном направлении. Он допустил возможность дальнейших атак в приграничных регионах.
Ранее эксперт высказывал предположение, что запуск беспилотников мог осуществляться с территории сопредельных государств.
По данным властей, 25 марта в Ленинградской области при отражении воздушной атаки был уничтожен 61 беспилотник. В Кронштадте зафиксированы повреждения — выбито около 80 окон и повреждены 18 автомобилей.
По информации ТАСС, та же атака стала крупнейшей за год: всего над регионами России было перехвачено и уничтожено 389 беспилотников.
