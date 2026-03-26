Лукашенко заявил о переходе Белоруссии и КНДР на новый этап отношений

Сотрудничество Минска и Пхеньяна в рамках всестороннего поступательного развития переходит на принципиально новый этап, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном.
Белорусский лидер отметил, что дружественные отношения между странами зародились ещё во времена Советского Союза. При этом, по словам Лукашенко, их партнёрство никогда не прекращалось.
«Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но, тем не менее, переходим на новый этап», — сказал президент республики, которого цитирует агентство БелТА.
Он также обратил внимание, что, несмотря на географическую отдаленность Белоруссии и КНДР, народы обоих государств сближают патриотизм, бережное отношение к исторической памяти и глубокое уважение к старшим.
Напомним, 25 марта Александр Лукашенко прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с официальным визитом по приглашению Ким Чен Ына. Белорусский лидер посетил Кымсусанский дворец Солнца — мемориальный комплекс, посвящённый бывшим руководителям КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру. По просьбе президента России Владимира Путина Лукашенко также возложил цветы к монументу «Освобождение» в Пхеньяне.