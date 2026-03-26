Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве в Пхеньяне. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
«Исторический момент! Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении от белорусского канала.
Лукашенко назвал документ, четко излагающим цели, принципы и институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов. Напомним, до этого Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и КНДР. Лидер союзной республики отметил, что общение между странами переходит на новый уровень. Он только жалеет, что это не произошло раньше.