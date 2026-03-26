Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве

Отношения между Белоруссией и КНДР переходят на новый уровень.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве в Пхеньяне. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Исторический момент! Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении от белорусского канала.

Лукашенко назвал документ, четко излагающим цели, принципы и институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов. Напомним, до этого Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и КНДР. Лидер союзной республики отметил, что общение между странами переходит на новый уровень. Он только жалеет, что это не произошло раньше.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше