Места скопления украинских боевиков попали под удар в Сумской области, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, в ночь на четверг в Сумах нанесен удар по зданию общежития, в котором размещались украинские военные.
Лебедев сообщил также о нанесении ударов по подразделениям и артиллерии противника на территории Сумского района.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов по скоплениям украинских военных в Сумской области нет.
Согласно сводке, которую опубликовал в четверг связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер», в течение суток войска РФ уничтожили в Сумской области более полутора сотен боевиков ВСУ. Кроме того, противник потерял бронемашину и самоходную артиллерийскую установку, две пушки, три миномета, пять пикапов и два мотоцикла.
Ранее появились сообщения о ликвидации российскими военными на красноармейском направлении роты ВСУ, прошедшей подготовку на полигонах бундесвера.