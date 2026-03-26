Новая инженерная бронемашина на базе Т-90М поступила в инженерные войска РФ

Универсальная бронированная инженерная машина УБИМ принята на вооружение инженерных войск Вооруженных сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на члена Бюро Союза машиностроителей России Бекхана Оздоевa.
По его словам, машина сочетает функции сразу нескольких типов техники — бронированной ремонтно-эвакуационной, инженерной машины разграждения и машины разминирования.
УБИМ разработан на базе танка Т-90М «Прорыв». Он предназначен для эвакуации тяжелой техники, расчистки заграждений и обеспечения проходов в минных полях.
Технические характеристики позволяют машине работать в условиях повышенной нагрузки. Она оснащена двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. Экипаж включает командира, механика-водителя и трех саперов.
Конструкция предусматривает высокий уровень защиты. Установлены модули усиленной бронезащиты и противорадиационной защиты. Машина оснащена системой наблюдения с тепловизионным и телевизионным каналами, а также лазерным дальномером.
Вооружение включает дистанционно управляемый модуль с пулеметом калибра 12,7 мм. Для маскировки применяется система постановки дымовой завесы и термическая дымовая аппаратура.
По данным разработчиков, техника предназначена для выполнения широкого круга инженерных задач в зоне боевых действий.
