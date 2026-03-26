Обломки беспилотника нашли в округе Западно-Казахстанской области

Фрагменты беспилотного летательного аппарата обнаружены в Акжайыкском районе Западно-Казахстанской области, сообщает местный портал «Мой город» со ссылкой на департамент полиции региона.
По данным правоохранительных органов, предметы, похожие на части дрона, найдены за пределами населенного пункта. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Подобные случаи фиксировались в регионе и ранее. В течение 2025 года в Западно-Казахстанской области неоднократно находили обломки беспилотников. В частности, в октябре фрагменты БПЛА обнаружили в Бурлинском районе, который граничит с Оренбургской областью России.
Региональное издание «Уральская неделя» публиковало фотографии предполагаемых обломков. На одном из них видна надпись на украинском языке. Также на месте обнаружения зафиксирована воронка и элементы конструкции, включая части двигателя.
При этом приведенные версии о происхождении и характеристиках беспилотника официально не подтверждены.
