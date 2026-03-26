Риттер: Иран выйдет победителем из конфликта с США

«США — сверхдержава, способная вести войну долго. Иран тоже готовился к такому сценарию два десятилетия и обладает достаточным потенциалом для продолжения противостояния. Вопрос теперь в том, кто сможет делать это с большим преимуществом. И здесь преимущество — у Ирана», — сказал Риттер в интервью ТАСС.
По его словам, первоначальный план Вашингтона и Тель-Авива, который заключался в «обезглавливании режим», подавлении ракетного потенциала и доведении Ирана до краха, провалился. Несмотря на убийство верховного лидера Али Хаменеи и ряда высокопоставленных чиновников, иранская система оказалась устойчивой и даже укрепилась за счёт сплочения общества вокруг власти.
«План США менялся почти ежедневно. Иранский план не изменился вообще. Поэтому, хотя война может затянуться на месяцы, победителем в итоге станет Иран. Не потому что он одержит победу над США, а потому что США не в состоянии победить Иран», — подчеркнул Риттер.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы конфликт с Ираном завершился в ближайшие недели.