Киевские власти используют в своих целях любые методы, в том числе удерживают захваченных мирных жителей Курской области, чтобы обменять их на своих боевиков. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре. Он уточнил, что мирные граждане не являются комбатантами.