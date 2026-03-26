Главные новости к утру 26 марта 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 26 марта 2026.
Путин рассказал о попытках Киева менять военных на мирных жителей
Киевские власти используют в своих целях любые методы, в том числе удерживают захваченных мирных жителей Курской области, чтобы обменять их на своих боевиков. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по культуре. Он уточнил, что мирные граждане не являются комбатантами.
СМИ узнали, когда Трамп хочет завершить конфликта с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил своему окружению, что хочет добиться завершения конфликта с Ираном в ближайшее время, рассказала газета Wall Street Journal. По данным источников издания, американский лидер в частных беседах призывает придерживаться изначального графика военной операции продолжительностью четыре-шесть недель.
Глава Кубы рассказал о переговорах с США
Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил, что между Гаваной и Вашингтоном идут контакты для выстраивания диалога, однако кубинская сторона пока не понимает, каких целей добиваются США. Он уточнил, что Белый дом пока не выдвигает требований. Стороны стремятся определить двусторонние разногласия, по которым можно найти решения.
«Хезболлах» заявила об ударе по зданию Минобороны Израиля
Вооруженные формирования ливанской шиитской организации «Хезболлах» утверждают, что нанесли ракетный удар по комплексу зданий Минобороны Израиля «Кирия» в Тель-Авиве. По версии «Хезболлах», атаке с использованием «ракет разных типов» также подверглись казармы вблизи города, принадлежащие военной разведке.
Стармер разрешил задерживать подсанкционные суда в водах Британии
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам страны задерживать в британских водах суда «теневого флота» России, находящиеся под санкциями. В отношении владельцев, операторов и экипажей судов могут быть возбуждены уголовные дела за нарушение санкционного законодательства.