Президент Кубы подтвердил факт начала предварительных контактов с США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о начале предварительных контактов с Соединёнными Штатами, направленных на формирование повестки для будущих переговоров. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Canal Red.
Диас-Канель отметил, что начавшиеся переговоры направлены на выявление и урегулирование двусторонних разногласий. Среди возможных тем обсуждения он выделил инвестиции, экономические вопросы, миграцию, борьбу с наркотрафиком и терроризмом, региональную безопасность, экологию, а также научное и образовательное сотрудничество.
«Для Кубы неприемлемо, чтобы нам ставили условие: для разговора нужно занять определенную позицию. Важно, чтобы уважали наш суверенитет, нашу независимость и нашу политическую систему, как и мы будем уважать их. Эти вещи не обсуждаются. Важно, чтобы мы работали на принципах взаимности и уважения международного права», — подчеркнул президент Кубы.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Кубы готовятся к возможному вторжению США.