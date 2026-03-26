Президент Кубы подтвердил факт начала предварительных контактов с США

Куба и США в ходе переговоров определят двусторонние разногласия, которые могут урегулировать.

Источник: Аргументы и факты

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о начале предварительных контактов с Соединёнными Штатами, направленных на формирование повестки для будущих переговоров. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Canal Red.

Диас-Канель отметил, что начавшиеся переговоры направлены на выявление и урегулирование двусторонних разногласий. Среди возможных тем обсуждения он выделил инвестиции, экономические вопросы, миграцию, борьбу с наркотрафиком и терроризмом, региональную безопасность, экологию, а также научное и образовательное сотрудничество.

«Для Кубы неприемлемо, чтобы нам ставили условие: для разговора нужно занять определенную позицию. Важно, чтобы уважали наш суверенитет, нашу независимость и нашу политическую систему, как и мы будем уважать их. Эти вещи не обсуждаются. Важно, чтобы мы работали на принципах взаимности и уважения международного права», — подчеркнул президент Кубы.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Кубы готовятся к возможному вторжению США.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше