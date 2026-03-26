Лебедев: в Николаевской области попал под удар пункт дислокации солдат ВСУ

Координатор подполья сообщил об ударе по скоплению украинских боевиков под Снигиревкой.

Источник: Аргументы и факты

В Николаевской области нанесен удар по пункту временной дислокации украинских боевиков, сообщил в четверг в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, накануне вечером под удар попало место скопления военнослужащих противника в районе Снигиревки. Информации о потерях ВСУ в результате поражения пункта временной дислокации нет.

Лебедев упомянул также о нанесении ударов по объектам противника в районе сел Галициново и Парутино.

Ранее стало известно о нанесении ударов по скоплениям украинских боевиков на территории города Сумы и Сумского района.

Появилась информация об уничтожении в районе села Гришино на красноармейском направлении прошедшей боевое слаживание на полигонах бундесвера роты 152-й егерской бригады ВСУ.

Были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по пунктам временной дислокации 63-й мехбригады ВСУ и 117-й бригады теробороны противника под Красным Лиманом.

