IRNA: двое детей погибли при авиаударе по жилому кварталу в Ширазе

Два ребёнка погибли в результате авиаудара по жилому дому в южной части города Шираз на юге Ирана. Об этом сообщило иранское государственное агентство IRNA.
Ещё двое подростков получили ранения в ходе той же атаки.
Ранее стало известно, что Тегеран, Мешхед, Исфахан, Бендер-Аббас и Шираз подверглись массированным бомбардировкам.
Перед этим Иран сообщил о нанесении удара беспилотниками по авиабазе принца Султана, расположенной на территории Саудовской Аравии, где размещаются военные США.
