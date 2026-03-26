Иран атаковал «Огни Рабина» — крупнейшую ТЭС в Израиле

Мощность станции составляет 2590 МВт — она обеспечивает около 25% всей электроэнергии Израиля. ТЭС была построена в 1973 году под названием «Маор Давид» в честь бывшего главы израильской электрической компании. После модернизации 1990-х и убийства премьер-министра Ицхака Рабина она получила современное имя в его честь.