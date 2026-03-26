Иран атаковал «Огни Рабина» — крупнейшую ТЭС в Израиле

Крупнейшая тепловая электростанция Израиля оказалась под ударом иранских ракет. Очевидцы засняли момент, когда рядом с ТЭС в городе Хадера вырос огромный гриб. Прямого попадания не зафиксировано, однако это вызвало тревогу, ведь любое повреждение объекта грозит серьёзными последствиями для энергосистемы страны.

Источник: Life.ru

Иран атаковал крупнейшую электростанцию в Израиле. Видео © X / TradingLara.

Мощность станции составляет 2590 МВт — она обеспечивает около 25% всей электроэнергии Израиля. ТЭС была построена в 1973 году под названием «Маор Давид» в честь бывшего главы израильской электрической компании. После модернизации 1990-х и убийства премьер-министра Ицхака Рабина она получила современное имя в его честь.

Ранее Вашингтон ускорил переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США на Ближний Восток. Как сообщают информированные источники, в последние дни высокопоставленные американские чиновники предупредили израильских и других союзников, что у Соединённых Штатов, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию в регионе.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше