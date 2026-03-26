Хинкл опубликовал нечаянно слитое Белым домом видео о тайном запуске

Видео, в котором говорится о некоем запуске, ранее нечаянно загруженное в социальную сеть X* и сразу удаленное Белом домом, опубликовал американский политик Джексон Хинкл.
На кадрах видны женские ноги в сапогах золотого цвета, а также бежевая юбка. Ролик длится 3 секунды.
«Эксклюзив: ранее Белый дом опубликовал в соцсети X странное видео, которое теперь удалено. В нем слышно, как женщина говорит: “Скоро запуск, да?”», — написал Хинкл.
Однако некоторые комментаторы решили, что публикация этого видео не была ошибкой.
«Эти видео были призваны привлечь внимание к грядущим событиям, а если они пытаются привлечь наше внимание, значит, грядет что-то грандиозное. Надеюсь, это не ядерная атака», — заявил Path2Hegemony.
«Не все, что публикуется, делается случайно. Быстрое удаление может быть частью посыла, призванного посеять сомнения, особенно на фоне того, что за нами следит Иран», — подчеркнул World Affairs.
«Удаленные видео? Это они так пытаются привлечь к себе внимание. Перевод: грядет что-то грандиозное… скрестим пальцы, чтобы это не был глобальный хаос», — отметил Kofiarhin_jnr.
Другие же пользователи не согласились с этим мнением и предположили, что девушка в модных сапогах могла просто спрашивать о выходе новой коллекции какого-нибудь дизайнера.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.