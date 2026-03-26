Экс-советник Трампа Пападопулос: США невыгодно затягивать конфликт с Ираном

США невыгодно, чтобы конфликт с Ираном затягивался более чем на три месяца, заявил бывший советник американского лидера Джордж Пападопулос.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос в беседе с РИА Новости высказал мнение, что администрации Белого дома нецелесообразно допускать затягивание конфликта с Ираном больше трех месяцев. Такой исход, по его оценке, противоречит интересам всех сторон.

«Соединенным Штатам невыгодно, чтобы эта война длилась более трех месяцев, и поэтому я считаю, что три месяца в конечном итоге будут максимумом, на который США позволят себе ввязаться в эту войну», — заявил Пападопулос.

Экс-советник пояснил, что продление конфликта негативно скажется на интересах не только США, но также Европы и Израиля. Одним из ключевых факторов является потенциальное воздействие на внутриполитическую обстановку в Соединенных Штатах в преддверии промежуточных выборов.

Выборы, на которых будет переизбираться весь состав палаты представителей и около трети сенаторов, запланированы в США на 3 ноября 2026 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше