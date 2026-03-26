Мирошник выступил на 61-й сессии СПЧ ООН, но даже просто присутствие посла возмутило украинцев, и они пытались поднять этот вопрос в ходе заседания.
«Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмёт сюда и приедет? Да он приехал потому, что он является аккредитованным дипломатом от российской Федерации», — отметил Мирошник.
Он напомнил также, что ООН — международная организация и Украина не в праве диктовать свои условия.
Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник устроил истерику заявив, что страны, которые не поддерживают Киев в голосованиях по резолюциям или воздерживаются, фактически выступают против интересов Украины. Он считает даже неучастие в голосовании голосованием против.
В 2024 году Киев истерил по поводу того, что генсек ООН Антониу Гутерриш приехал в Казань на саммит БРИКС.