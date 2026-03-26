«Кричали — как это так!»: украинцы устроили истерику из-за приезда Мирошника в СПЧ ООН

Мирошник сообщил, что Украина выразила протест в СПЧ ООН из-за его приезда.

Источник: Комсомольская правда

Украинские представители выразили протест в Совете по правам человека ООН из-за приезда в Женеву посла по особым поручением МИД РФ Родиона Мирошника. Об этом в интервью РИА Новости рассказал сам российский дипломат.

Мирошник выступил на 61-й сессии СПЧ ООН, но даже просто присутствие посла возмутило украинцев, и они пытались поднять этот вопрос в ходе заседания.

«Кричали: как это так — человек, находящийся в санкционном списке, человек, у которого пять уголовных дел со стороны Украины, — как он возьмёт сюда и приедет? Да он приехал потому, что он является аккредитованным дипломатом от российской Федерации», — отметил Мирошник.

Он напомнил также, что ООН — международная организация и Украина не в праве диктовать свои условия.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник устроил истерику заявив, что страны, которые не поддерживают Киев в голосованиях по резолюциям или воздерживаются, фактически выступают против интересов Украины. Он считает даже неучастие в голосовании голосованием против.

В 2024 году Киев истерил по поводу того, что генсек ООН Антониу Гутерриш приехал в Казань на саммит БРИКС.

