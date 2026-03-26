Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британский аналитик Гэллоуэй назвал дату наземного вторжения США в Иран

Британский аналитик и политик Гэллоуэй назвал дату, когда, по его мнению, США начнут наземное наступление на Иран. Он пришел к определенным выводам, проанализировав поведение Белого дома.

В ночь с пятницы на субботу, предположительно, с 27 на 28 марта, Соединенные Штаты могут начать наземную операцию против Ирана, считает аналитик, глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, его подкаст перевел aif.ru.

«Если бы я собирался предсказывать, я очень надеюсь, что ошибаюсь, но Трамп свернет разговоры об этих фиктивных несуществующих переговорах к пятничной ночи, когда рынок закроется, и он начнет военное наступление на Иран в это время», — заявил политик.

Он объяснил, что к такому выводу можно прийти, отследив поведение Белого дома: когда рынки открываются, США говорят о мире, когда рынки закрыты, особенно на длинные выходные, американская верхушка снова обращается к войне.

Гэллоуэй отметил, что иранцы будут бороться до конца, потому что происходящее для них — это не просто речь о цене на нефть, это экзистенциальная угроза продолжению существования всей системы, которую они имеют.

Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.

Ранее американский политик Хинкл опубликовал нечаянно слитое Белым домом видео о тайном запуске.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше