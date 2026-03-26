Британский аналитик Гэллоуэй назвал дату наземного вторжения США в Иран

В ночь с пятницы на субботу, предположительно, с 27 на 28 марта, Соединенные Штаты могут начать наземную операцию против Ирана, считает аналитик, глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй, его подкаст перевел aif.ru.
«Если бы я собирался предсказывать, я очень надеюсь, что ошибаюсь, но Трамп свернет разговоры об этих фиктивных несуществующих переговорах к пятничной ночи, когда рынок закроется, и он начнет военное наступление на Иран в это время», — заявил политик.
Он объяснил, что к такому выводу можно прийти, отследив поведение Белого дома: когда рынки открываются, США говорят о мире, когда рынки закрыты, особенно на длинные выходные, американская верхушка снова обращается к войне.
Гэллоуэй отметил, что иранцы будут бороться до конца, потому что происходящее для них — это не просто речь о цене на нефть, это экзистенциальная угроза продолжению существования всей системы, которую они имеют.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже президент Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
