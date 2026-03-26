Лебедев: в районе Вилкова нанесен удар по маршруту доставки военных грузов

В ночь на четверг в Одесской области нанесен удар по маршруту доставки военных грузов для ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, под удар попала использовавшаяся противником для доставки военных грузов из-за рубежа паромная переправа в районе города Вилково.
«Килия/Вилково — 1:43 — по паромной переправе, через которую постоянно из Румынии везут военные грузы», — написал Лебедев.
Он упомянул также о нанесении удара по объектам противника в районе города.
Кроме того, по словам координатора подполья, минувшей ночью целью удара в Одесской области могло стать место сборки безэкипажных катеров в районе порта в Измаиле.
Ранее появились сообщения о поражении вертолетов ВСУ, а также топливозаправочной техники, площадок обслуживания и технических помещений в результате удара по пункту дислокации подразделений армейской авиации противника в районе Арциза Одесской области.