Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: в районе Вилкова нанесен удар по маршруту доставки военных грузов

Координатор подполья сообщил об ударе по переправе в районе Вилкова, использовавшиеся для перевозки военных грузов из-за рубежа.

В ночь на четверг в Одесской области нанесен удар по маршруту доставки военных грузов для ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, под удар попала использовавшаяся противником для доставки военных грузов из-за рубежа паромная переправа в районе города Вилково.

«Килия/Вилково — 1:43 — по паромной переправе, через которую постоянно из Румынии везут военные грузы», — написал Лебедев.

Он упомянул также о нанесении удара по объектам противника в районе города.

Кроме того, по словам координатора подполья, минувшей ночью целью удара в Одесской области могло стать место сборки безэкипажных катеров в районе порта в Измаиле.

Ранее появились сообщения о поражении вертолетов ВСУ, а также топливозаправочной техники, площадок обслуживания и технических помещений в результате удара по пункту дислокации подразделений армейской авиации противника в районе Арциза Одесской области.