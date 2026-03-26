Глава РФПИ раскритиковал меры Британии по досмотру санкционных судов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал планы Великобритании по досмотру судов, находящихся под санкциями, сообщает его публикация в соцсети.
Речь идет о заявлении британских властей о возможности подниматься на борт таких судов при их прохождении через территориальные воды страны.
Дмитриев заявил, что подобные меры могут столкнуться с ограничениями по ресурсам. По его оценке, в перспективе у Великобритании могут возникнуть сложности с их реализацией.
Он также дал критическую оценку действиям правительства страны и упомянул премьер-министра Кира Стармера.
На этом фоне в российской дипломатической миссии отмечают, что отношения Москвы и Лондона остаются в состоянии затяжного кризиса. Об этом сообщается со ссылкой на посла РФ в Великобритании Андрея Келина.
По его оценке, улучшений в двусторонней повестке не наблюдается. Он связал ситуацию с политикой британских властей.
Келин заявил, что ограничения в отношении российских граждан и бизнеса, по его мнению, наносят ущерб экономике самой Великобритании.
Он также отметил, что в информационном пространстве распространяются негативные материалы, связанные с обвинениями в адрес России, включая темы киберугроз, шпионажа и вмешательства во внутренние процессы.