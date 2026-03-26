Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ раскритиковал меры Британии по досмотру санкционных судов

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал планы Великобритании по досмотру судов, находящихся под санкциями, сообщает его публикация в соцсети.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев раскритиковал планы Великобритании по досмотру судов, находящихся под санкциями, сообщает его публикация в соцсети.

Речь идет о заявлении британских властей о возможности подниматься на борт таких судов при их прохождении через территориальные воды страны.

Дмитриев заявил, что подобные меры могут столкнуться с ограничениями по ресурсам. По его оценке, в перспективе у Великобритании могут возникнуть сложности с их реализацией.

Он также дал критическую оценку действиям правительства страны и упомянул премьер-министра Кира Стармера.

На этом фоне в российской дипломатической миссии отмечают, что отношения Москвы и Лондона остаются в состоянии затяжного кризиса. Об этом сообщается со ссылкой на посла РФ в Великобритании Андрея Келина.

По его оценке, улучшений в двусторонней повестке не наблюдается. Он связал ситуацию с политикой британских властей.

Келин заявил, что ограничения в отношении российских граждан и бизнеса, по его мнению, наносят ущерб экономике самой Великобритании.

Он также отметил, что в информационном пространстве распространяются негативные материалы, связанные с обвинениями в адрес России, включая темы киберугроз, шпионажа и вмешательства во внутренние процессы.

Читайте также: Посол РФ оценил позицию Великобритании в конфликте США и Ирана.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше