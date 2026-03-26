Politico: Венгрия единственная не получила финансирование по программе SAFE

Российская нефть не поступает в Венгрию и Словакию с 27 января. Будапешт уверен, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе и Киев блокирует поставки исключительно по политическим причинам. В качестве ответной меры Венгрия заблокировала финансирование Украины со стороны Евросоюза. Будапешт предупредил, что не одобрит кредит ЕС для Украины на €90 млрд и не поддержит в Брюсселе никакие другие решения в ее пользу до тех пор, пока она не возобновит транзит российской нефти. Эта позиция была представлена Орбаном на саммите ЕС 19 марта.