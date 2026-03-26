Politico: Венгрия единственная не получила финансирование по программе SAFE

БРЮССЕЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Венгрия единственная из стран ЕС пока не получила никаких средств по программе военного кредитования SAFE, нацеленной на милитаризацию ЕС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.
По их словам, такой шаг со стороны Брюсселя «похож на расплату за вето Будапешта на предоставление Украине кредита в размере €90 млрд, что вряд ли будет урегулировано до 12 апреля», когда в Венгрии состоятся парламентские выборы. Между тем, представитель Еврокомиссии (ЕК) заверил, что оценка кредитного запроса Венгрии продолжается, и он будет одобрен «после того, как все будет готово».
Издание отмечает, что несколько недель назад ЕК была близка к одобрению финансирования для Венгрии, чтобы избежать подозрений в оказании давления на премьер-министра страны Виктора Орбана в преддверии выборов. Однако поддержка этого шага в Брюсселе ослабла после того, как Будапешт заблокировал выделение кредита Киеву.
Российская нефть не поступает в Венгрию и Словакию с 27 января. Будапешт уверен, что нефтепровод «Дружба» пригоден к работе и Киев блокирует поставки исключительно по политическим причинам. В качестве ответной меры Венгрия заблокировала финансирование Украины со стороны Евросоюза. Будапешт предупредил, что не одобрит кредит ЕС для Украины на €90 млрд и не поддержит в Брюсселе никакие другие решения в ее пользу до тех пор, пока она не возобновит транзит российской нефти. Эта позиция была представлена Орбаном на саммите ЕС 19 марта.